Yılanların eve yuva yaptığını iddia eden kadın, 3 çocuğuyla damda uyuyor

16.09.2019 11:04

Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Dilek Dağcıoğlu, 2 yıldır yaşadığı evine son 1,5 aydır korkudan giremiyor. Antalya'da evine yılanların yuva yaptığını ileri süren Dilek Dağcıoğlu, korkudan eve giremediği için 3 çocuğuyla birlikte evin çatısında uyuyor. Talihsiz kadın yetkililerden yardım bekliyor.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ÇATIDA KALIYOR

Daha önce ahır olarak kullanılan evin, ahşap zemininde siyah renkte irili, ufaklı yılanlar gördüğünü söyleyen Dağcıoğlu, korkudan mobilyalarını dışarı çıkarıp evinin önünde oturuyor, geceleri ise çocuklarıyla birlikte çatıda uyuyor. Daha önce belediye ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdiğini ancak ekiplerin gelip ilaçlamasına rağmen çözüm olmadığını aktaran Dağcıoğlu, maddi imkansızlıklar yüzünden de evden çıkmadığını belirtti.

"BİR BUÇUK AYDIR PSİKOLOJİM BOZULDU"

Dağcıoğlu, yılanları ilk gördüğü an dışarıdan geldiklerini düşündüğünü, ancak daha sonra evin içerisinde birkaç kez daha karşılaşınca yuva yaptıklarını anladığını söyledi. Olay sonrası itfaiye ve belediye ekiplerini aradığını belirten Dağcıoğlu, "2 defa itfaiyeyi aradık. Onlar gelip baktılar ve 'Acil bu evden çıkmanız gerek. 4-5 yerde yuva yapmışlar dediler.' Belediye, ilaçlama için personel gönderdi, o da korkusundan giremedi. Ben cesaretlenip 3 çocuğum için kendim girdim, her yeri ilaçladım. Bir hafta sonra tekrar görünce 1,5 aydır psikolojim bozuldu" dedi.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Maddi durumu uygun olmadığı için evden çıkamadığını da belirten Dağcıoğlu, yetkililerden yardım talep etti. Dağcıoğlu, "Şu anda damda kalıyoruz ve hayatımız dam oldu. Evin içerisine korkudan giremiyoruz, çocuklarım dışarıda ve damda ödevini yapıyor. Yılanların çocuklarıma ya da bana zarar vermesinden korkuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA