Evde ürettiği 20 litre sahte içkiyle yakalandı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince baskın yapılan evde 20 litre sahte içki ele geçirilirken, kaçak olarak içki üreten A.A. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan evde kaçak olarak içki üretildiği ihbarını aldı. Eve düzenlenen baskında A.A., gözaltına alındı. Jandarmanın evde yaptığı aramada ise 20 litre sahte içki ele geçirildi. A.A., Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri

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