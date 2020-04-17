Ev Yapımı nedir? Ev Yapımı dizi konusu nedir? Ev Yapımı dizi oyuncuları kimler? Ev Yapımı hangi kanalda?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Ev Yapımı nedir? Ev Yapımı dizi konusu nedir? Ev Yapımı dizi oyuncuları kimler? Ev Yapımı hangi kanalda? - Haber
Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Güncel

Ev Yapımı nedir? Ev Yapımı dizi konusu nedir? Ev Yapımı dizi oyuncuları kimler? Ev Yapımı hangi kanalda?

TRT 1 de yeni başlayan dizi Ev Yapımı bütün herkesin gündemi oldu. İlk bölümden itibarne çok beğenilen ve hayran kitlesi oluşturan dizi sosyal medyada popüler oldu. Dizi hakkında merak edilenler haberimizde.

17.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:17
Ev Yapımı nedir? Ev Yapımı dizi konusu nedir? Ev Yapımı dizi oyuncuları kimler? Ev Yapımı hangi kanalda?

Konseptiyle alışılmışın dışında biri dizi olan Ev Yapımı, oyuncuların kendi kendilerini kameraya alıp çektikleri bir dizidir. Bu yönü ile izleyiciden büyük beğeni aşlan dizi sosyal medyada gündem oldu.Perşembe akşamları TRT 1'de yayınlanacak dizi büyük bir hayran kitlesi oluşturmaya başladı.

EV YAPIMI DİZİ KONUSU NEDİR?

Rasim Öztekin'in sahnelerini eşi Esra Öztekin çekerken, Esra Öztekin'in sahnelerini eşi Rasim Öztekin çekti. Öztekin ailesi hem oyuncu, hem kameraman, hem ışıkçı hem de sesçi oldu.

İyi günde kötü günde birbirlerine destek olmaya söz vermiş eşler şimdi de set ekibi olarak aile içi dayanışmasını devam ettiriyor. İçlerinde bir oyuncuyla evli olup 3 çocuk yapan Şoray Uzun, en büyük set ekibine sahip. O evin başrolü de sevgili Elçin Şoray ve birbirinden yetenekli oğulları.

Ev Yapımı nedir? Ev Yapımızı dizi konusu nedir? Ev Yapımı dizi oyuncuları kimler? Ev Yapımı hangi kanalda?
EV YAPIMI DİZİ

Yine bir oyuncu olan Nihan Durukan ile evli olan Necmi Yapıcı'nın oğlu Emre Yapıcı'nın da sinema televizyon öğrencisi ve ödüllü bir kısa filmci olması da bu eve büyük bir avantaj kazandırdı.

Seksenler dizisinin senaristlerinden biri olan Murat Aras'ın aynı zamanda tecrübeli bir yelken belgeselcisi olması; Ayşe Tolga, Aşkın Şenol, Zeki Yılmaz, Baran Karaoğlan, Aslı Pektaş gibi oyuncuların çok iyi içerikler üretiyor olması bu dizinin gerçekleşmesinde çok önemli bir etken oldu.

Bu işe ilk defa soyunanlar ise teknik ekibin yönlendirmesiyle birkaç gün içinde çok önemli mesafeler aldı. Berat Yenilmez'in eşi Seda Yenilmez artık bir yönetmen oldu.

EV YAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Ev Yapımı dizisinin oyuncu kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Ayşe Tolga, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Berat Yenilmez, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Nihan Yapıcı, Necmi Yapıcı, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Selvet Su Baş, Erdem Baş, Hakan Bulut, Deniz Oral, Eray Yasin Işık, Aslı Pektaş, Baran Karaoğlan, Zeki Yılmaz, Deniz Gök, Caner Karaüç, Bektaş Erdoğan.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu Haber
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haber
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haber
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Haber
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haber
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm
Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
İstanbul Boğazı'ndan 'Corona' isimli gemi geçti
İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın 'Acilen klinik testlere alınmalı' dediği Dornaz Alfa nedir?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak...
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Ümit Besen Ebru Polat Fahriye Evcen
Spor Falcao Bülent Uygun Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Nisan İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ev Yapımı nedir? Ev Yapımı dizi konusu nedir? Ev Yapımı dizi oyuncuları kimler? Ev Yapımı hangi kanalda? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 11:34:59. #1.14#
title