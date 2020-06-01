Ev yapımı cheeseburger tarifi! Cheeseburger nasıl yapılır?
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Ev yapımı cheeseburger tarifi! Cheeseburger nasıl yapılır?

Fast food sağlıksız buluyor ama ondan vazgeçemiyorsanız, size özel bir tarifimiz var. Ev yapımı cheeseburger ile sağlıklı bir fast food seçeneğine sahip olacaksınız. Peki, cheeseburger nasıl yapılır?

Ev yapımı cheeseburger tarifi! Cheeseburger nasıl yapılır?
01.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:05

GEREKLİ MALZEMELER

Cheeseburger için: Soğan

Köftesi için: Yarım çay kaşığı karabiber, 500 gram dana döş kıyma, yarım çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı ketçap

Üzeri için: 3 adet hamburger ekmeği, 3 dilim cheddar peyniri

YAPILIŞI

Soğanı piyazlık doğrayın. Soğanları kızgın tavaya zeytinyağı koyup karamelize olana kadar pişirin.

Kıymanın içine tuz, karabiber ve ketçabı ekleyip iyice yoğurun. Köfte harcını 3 eşit parçaya ayırın ve köfte şekli verin.

Bir tavayı kızdırın. Köfteleri önlü arkalı tavada mühürleyin. Sonra köfteleri önceden 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. Fırından çıkarmadan 2-3 dakika önce cheddar peynirlerini burgerin üzerine yerleştirin.

Hamburger ekmeğinin tabanına köfteyi yerleştirin, üzerine soğan ve damak tadınıza göre domates ve turşu koyup üzerini kapatın. Afiyet olsun.

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