Cayır cayır yanan evde, 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti
03.01.2021 10:40 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:23
Trabzon'un Tonya ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 90 yaşındaki ev sahibi Hüseyin Yılmaz yaşamını yitirdi.
İlçenin Kalınçam Mahallesi'nde Hüseyin Yılmaz'ın yalnız yaşadığı evde saat 00.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
EV SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, yangın söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen Hüseyin Yılmaz, yaşamını yitirdi.
Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU