"Ev hapsinden neden kaçtınız" diyen gazetecilere tepki gösterdi: "Anana sor"

"Ev hapsinden neden kaçtınız" diyen gazetecilere tepki gösterdi: "Anana sor"

Mersin'de ev hapsinden kaçarak, bir adamın parasını çalan şahıs emniyet çıkışı gazetecilerin "Ev hapsinden neden kaçtınız" sorusuna sinirlenerek "Anana sor, anan iyi bilir" diye cevap verdi.

04.10.2019 11:06

Mersin'de ev hapsinden kaçarak, dere kenarında bekleyen adamın parasını ve özel eşyalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen bir kişi, polislerin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

711 LİRAYI ALDI

Polis merkezine başvuruda bulunan müşteki S.D., 29 Eylül'de Müftü Deresi üzerinde yürüdüğü sırada bir erkek şahsın yanına gelerek biraz sohbet ettiğini, ardından içinde 711 lira para ile özel eşyalarının olduğu poşeti elinden çekip alarak kaçtığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bütün güvenlik kameralarını inceledi.

"ANAN İYİ BİLİR"

Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda şüphelinin daha önce de aynı suçtan birçok kaydı bulunan E.H. olduğu, şahsın şu anda ev hapsi cezasında bulunduğu belirlendi. 2 gün önce yapılan operasyonda yakalanan şahıs, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.H., adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin "ev hapsinden neden kaçtınız" sorusuna "ne kaçması" diye cevap veren şüpheli, "kapkaç yapmadın mı" sorusuna da "anana sor, anan iyi bilir" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (3)

  • VATANDAS:
    Systemi oturmus gercek devlet duzeni olan ulkelerde , saniklar , Emniyet - Cezaevi - Mahkeme arasinda kimseye gosterilmeden direct olarak mahkeme salonuna asansorlerle cikarilirlar..Bu binalarin altinda otoparka getirilirler, girisleri-cikislari kimse goremez..
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  • ALPASLAN:
    HAK ETTİKLERİ BİR CEZA UYGULAMASI OLMALI ASALAKLAR GİBİ İÇERDE YE İÇ YAT YOK BÖYLE BİR DÜNYA. . . .
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