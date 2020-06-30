EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni normalleşme döneminde hasta kabulüne başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni normalleşme döneminde hasta kabulüne başladı

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen muayene hizmetine, yeni normalleşme süreci kapsamında tekrar başlandı.

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni normalleşme döneminde hasta kabulüne başladı
30.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:04

Normalleşme süreci kapsamında öncelikle Tıp Fakültesi Hastanesinde tedbirler doğrultusunda hasta kabulüne başladıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Hastanemizin ardından Diş Hekimliği Fakültemizde de hastalarımızı kabul etmeye başladık. Hastalarımız, ateşleri ölçülerek ve dezenfekte işleminin ardından kliniğe alınıyor. Son 14 gün içerisinde Covid-19 ile bağlantılı herhangi bir semptom, hasta kişiyle temas, kalabalık yerlerde bulunup bulunmadığı gibi soruların olduğu bir onay formunu doldurduktan sonra eğer muayene olmasına engel bir durum yoksa muayene olmak için kabul görüyorlar. Fakültemiz, tüm tedbirleri en dikkatli şekilde uyguluyor" diye konuştu.

Alınan tedbirleri yerinde inceleyen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, "Fakültemiz, 16 Mart tarihinde pandemi dolayısıyla hasta bakımına kapatılmıştı.Bu dönemde yalnızca Acil birimimizde,Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda önlemler alarak çok acil vakaların gerekli tedavilerini gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına uygun olarak YÖK'ün de onayı ile Diş Hekimliği Fakülteleri yavaş yavaş hasta alımına başladılar. Diş Hekimliği Fakültelerinde hasta bakımında kullandığımız bazı aletler ağızdan su fışkırmasına neden olduğu için bulaş riskini artırıyor. Bu bağlamda büyük kliniklerimizi küçük parçalara böldük.İnternet randevusu ile gelen ve pandemi öncesi tedavisi yarım kalan hastalarımıza öncelik tanıyarak kliniğimizde hasta tedavilerine başladık. Herhangi bir aksaklık ve sorun çıkmaması açısından yönetim olarak takip ve iletişim halindeyiz. Fakülte içine mümkün olduğunca ziyaretçi almıyoruz. Öğretim üyelerimiz tek kapıdan giriş ve çıkış yapmaktadır. Maskesiz kimse içeri alınmamaktadır. Önce kendimizi koruyacağız, sonra başkalarını bu konuda toplum olarak bu bilinçle hareket etmeliyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Manşet

Haberler

Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti Haber
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı Haber
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Haber
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Haber
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti Haber
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Haber
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Varank Adnan Menderes
Magazin Buse Varol Hülya Avşar Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Çocuk Milli Karar
Şu an buradasınız: EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni normalleşme döneminde hasta kabulüne başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 10:57:52. #1.15#
title