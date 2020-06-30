EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni normalleşme döneminde hasta kabulüne başladı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen muayene hizmetine, yeni normalleşme süreci kapsamında tekrar başlandı.

Normalleşme süreci kapsamında öncelikle Tıp Fakültesi Hastanesinde tedbirler doğrultusunda hasta kabulüne başladıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Hastanemizin ardından Diş Hekimliği Fakültemizde de hastalarımızı kabul etmeye başladık. Hastalarımız, ateşleri ölçülerek ve dezenfekte işleminin ardından kliniğe alınıyor. Son 14 gün içerisinde Covid-19 ile bağlantılı herhangi bir semptom, hasta kişiyle temas, kalabalık yerlerde bulunup bulunmadığı gibi soruların olduğu bir onay formunu doldurduktan sonra eğer muayene olmasına engel bir durum yoksa muayene olmak için kabul görüyorlar. Fakültemiz, tüm tedbirleri en dikkatli şekilde uyguluyor" diye konuştu.

Alınan tedbirleri yerinde inceleyen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, "Fakültemiz, 16 Mart tarihinde pandemi dolayısıyla hasta bakımına kapatılmıştı.Bu dönemde yalnızca Acil birimimizde,Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda önlemler alarak çok acil vakaların gerekli tedavilerini gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına uygun olarak YÖK'ün de onayı ile Diş Hekimliği Fakülteleri yavaş yavaş hasta alımına başladılar. Diş Hekimliği Fakültelerinde hasta bakımında kullandığımız bazı aletler ağızdan su fışkırmasına neden olduğu için bulaş riskini artırıyor. Bu bağlamda büyük kliniklerimizi küçük parçalara böldük.İnternet randevusu ile gelen ve pandemi öncesi tedavisi yarım kalan hastalarımıza öncelik tanıyarak kliniğimizde hasta tedavilerine başladık. Herhangi bir aksaklık ve sorun çıkmaması açısından yönetim olarak takip ve iletişim halindeyiz. Fakülte içine mümkün olduğunca ziyaretçi almıyoruz. Öğretim üyelerimiz tek kapıdan giriş ve çıkış yapmaktadır. Maskesiz kimse içeri alınmamaktadır. Önce kendimizi koruyacağız, sonra başkalarını bu konuda toplum olarak bu bilinçle hareket etmeliyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler