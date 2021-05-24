EÜ 41. Kültür Sanat ve Spor Şenliği'nin kapanışını Grup Beyefendi yaptı
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EÜ 41. Kültür Sanat ve Spor Şenliği'nin kapanışını Grup Beyefendi yaptı

EÜ 41. Kültür Sanat ve Spor Şenliği'nin kapanışını Grup Beyefendi yaptı
Bültenler - Haberler | Güncel

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen Ege Üniversitesi 41. Kültür Sanat ve Spor Şenliği'nin son gününde İzmir'in sevilen gruplarından "Grup Beyefendi" sahne aldı.

Beğenilen şarkıları dinleyicilerle buluşturan grup üyeleri, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Dolu dolu bir şenlik programının sonuna geldiklerini ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bir seneyi aşkın süredir öğrencilerimizden uzak durumdayız. Bu süreçte onlarla çevrimiçi olarak sık sık bir araya geldik. Bu zorlu süreçte onlara bir nebze olsun moral verebilmek adına bahar şenliğimizi en azından online olarak gerçekleştirme kararı aldık. Hem eğlenceli hem de öğretici bir şenlik programının kapanışını Grup Beyefendi konseri ile yapıyoruz. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bahar şenliğimizi hep birlikte kampüsümüzde kutlayacağız" dedi.

Konserin açılışını Barış Manço'nun sevilen eseri "Dönence" ile yapan Grup Beyefendi, daha sonra; "Yaşamak İstemem", "Güzelliğin On Para Etmez", "Yeniden Başla", "Anatolia" gibi şarkıları seslendirerek gençleri coşturdu.

Kaynak: Bültenler

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