İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı dün gece yeniden faaliyete geçti. Patlamalar dün gece başladı ve sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ardından İtalya Ulusal Jeofizik ve Vulkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) bir açıklama yapıldı. Enstitüsü, pazar gecesi faaliyete geçen yanardağın güneydoğu kraterinde iki çatlak oluştuğunu ve lavların güney ve güneybatı yönüne doğru aktığını açıkladı. Yanardağdaki patlamaların neden olduğu volkanik küller ise Katanya kentinin çevresindeki bazı kasabalara ulaşırken, patlamalar sabah saatlerine kadar devam etti.

SON PATLAMA 1992 YILINDA OLMUŞTU

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3330 metre yüksekliğindeki Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı