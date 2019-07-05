Etkileyici Grafiklere Sahip Blue Protocol'ün İlk Fragmanı Yayınlandı

Bandai Namco Games, geçtiğimiz günlerde yeni çevrimiçi RPG oyunu Blue Protocol'ü duyurdu. Geliştiricilerin özellikle grafiklerine fazlasıyla güvendiği oyunun ilk fragmanı yayınlandı.

Oyunun YouTube kanalından paylaşılan fragman, oyunla ilgili bazı ipuçları veriyor. Videoda, oyunda farklı karakterlerin olacağını, bu karakterlerin kendilerine özel yeteneklerinin olacağını, ne tür bir savaşın yapılacağını ve kimlere karşı savaşılacağını görmek mümkün.

Ayrıca fragman, geliştirici ekibin iddialı olduğu grafikler konusunda da bir ön fikir oluşturuyor. Özellikle çevre kaplamaları, hem modelleme hem de kalite açısından fazlasıyla şık duruyor.

İşte Blue Protocol'ün yayınlanan ilk fragmanı;

Yayınlanan fragmanın yanı sıra şirket, oyunun kapalı beta testlerini 26-28 Temmuz arasında yapacağını duyurdu. Buna ek olarak Bandai Namco, Blue Protocol için bir de internet sitesi hazırladı. Bir kısmı İngilizce bir kısmı Japonca olarak oluşturan bu internet sitesini ziyaret etmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.