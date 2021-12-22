Etiyopya ordusu, Dessie kentinin kontrolünü sağladı
AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Zarar gören üniversite binasından görüntüler Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) militanlarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında, Amhara eyaletindeki Dessie kentinin kontrolünü ele geçirdi.
Görüntü Dökümü:
Zarar gören üniversite binasından görüntüler Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) militanlarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında, Amhara eyaletindeki Dessie kentinin kontrolünü ele geçirdi. Bölgeden kaçan TPLF militanlarının, Dessie kentindeki Wollo Üniversitesi'ne zarar verdiği iddia ediliyor.