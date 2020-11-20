Etanol nedir? Etanol nerelerde kullanılır?

Renksiz, uçucu ve yanıcı bir madde olan Etanol nedir? Etanol nerelerde kullanılır?

Zararları bilinen ve kullanıma dikkat edilmesi gereken Etanol nedir? Etanol nerelerde kullanılır?

ETANOL NEDİR?

Etanol renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Kimyasal formülü C2H6O olup EtOH ya da C2H5OH olarak da ifade edilmektedir.

ETANOL KULLANIMI

Etanol bakterisit ve anti-fungal etkileri nedeniyle tıbbi temizlikte ve en yaygın olarak da antibakteriyel el dezenfaktanı jellerde antiseptik olarak kullanılır.

Etanol mikroorganizmaların membranlarını lipid bilayer eriterek ve membran proteinlerini, doğasını değiştirerek öldürür ve çoğu bakteri ve fungi ve virüslere karşı etkilidir. % 70 etanol içeren bir çözelti saf etanolden daha etkilidir çünkü etanol, optimum antimikrobiyal aktivite için su moleküllerine dayanır. Mutlak etanol, mikropları yok etmeden inaktive edebilir çünkü alkol mikrop zarına tam olarak nüfuz edemez. Etanol ayrıca bir dezenfektan ve antiseptik olarak da kullanılabilir çünkü hücre zarı boyunca ozmotik dengeyi bozarak hücre dehidrasyonuna neden olur, böylece su hücreyi hücre ölümüne götürür.