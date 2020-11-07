Eta kasırgası Meksika'yı vurdu: 19 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eta kasırgası Meksika'yı vurdu: 19 ölü

07.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:13

Meksika'nın güneydoğusunda etkili olan Eta kasırgasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Meksika'nın güneydoğusunda etkili olan Eta kasırgasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Eta kasırgası Meksika'nın güneydoğusundaki Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletini vurdu. Eyalette medyana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve heyelanlarda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, heyelan ve sel nedeniyle 900'den fazla evin hasar gördüğü kaydedildi. Chiapas eyaleti Sivil Koruma Sekreterliği, eyaletin farklı bölgelerindeki 20 belediyede nehir taşkınları ve toprak kaymaları meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan, Guatemala'da kasırgasının neden olduğu şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetmişti. Guatemala Ordu Sözcüsü Ruben Tellez yaptığı açıklamada, ülkenin orta bölgelerinden Alta Verapaz'da bulunan Queja köyündeki 150 evin toprak kayması nedeni ile yıkıldığını aktardı. Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ise yaptığı açıklamada, Queja köyündeki ölü ve kayıp sayısının 150'den fazla olduğunu tahmin ettiklerini ve bölgedeki can kaybının artabileceğini ifade etti. - MEKSIKO

Eta kasırgası Meksika'yı vurdu: 19 ölü
Eta kasırgası Meksika'yı vurdu: 19 ölü
Eta kasırgası Meksika'yı vurdu: 19 ölü
Eta kasırgası Meksika'yı vurdu: 19 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eta Kasırgası, Guatemala'yı vurdu: 50 ölü
Eta Kasırgası, Guatemala'yı vurdu: 50 ölü
Son Dakika | Orta Amerika'yı vuran Eta Kasırgası'nda 3 ölü
Son Dakika | Orta Amerika'yı vuran Eta Kasırgası'nda 3 ölü
ABD'de Zeta Kasırgası: 1 ölü
ABD'de Zeta Kasırgası: 1 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Madonna Cem Yılmaz Uğur Mumcu
Spor Can Bartu Sinan Gümüş Mehmet Topal Malcolm Thomas Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Ölü Çocuk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eta kasırgası Meksika'yı vurdu: 19 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 13:13:54. #1.14#
title