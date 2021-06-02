Et yiyen örümcek nedir?

Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen et yiyen örümcek türünün insanlara da saldırdığı ve ısırdığı yeri çürüttüğü biliniyor. Peki, et yiyen örümcek nedir?

Muğla'nın Yatağan İlçesi Turgut Mahallesinde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark etti. Örümceğin halk arasında "Et yiyen örümcek" olarak bilinen Sarıkız Örümceği olduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çektiSosyal medyada gündem olan gelime sonrası Peki, et yiyen örümcek nedir?

ET YİYEN ÖRÜMCEK NEDİR?

Et yiyen örümcek (Sarıkız örümceği), ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürüttüğü, etle beslenen bir etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayarak ve ısıya duyarlı hareket ettiği öğrenilirken, diğer örümcekler insandan kaçarken, bu türün direkt ısırmak için insanların üzerine gelebildiği belirtildi.