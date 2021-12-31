Eşref Ziya Terzi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Eşref Ziya Terzi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Eşref Ziya Terzi, AA'nın
AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Sanatçı Eşref Ziya Terzi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sanatçı Eşref Ziya Terzi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Terzi, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde en beğendiği kareleri seçti.

Eşref Ziya, "Haber" kategorisinde seçtiği Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" fotoğrafında bir annenin şefkatinin ve çaresizliğinin anlatıldığını söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" fotoğrafı için oy kullanan Terzi, "Kendisini yok eden medeniyeti göğsünde taşıyan çocuk ve paradoks." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafından yana kullanan sanatçı, her türlü engele rağmen başarmanın sevincini anlatması bakımından bu fotoğrafa oy verdiğini kaydetti.

Eşref Ziya Terzi, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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