Eşref Gani, ülkeyi terk edişiyle ilgili açıklama yaptı
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Eşref Gani, ülkeyi terk edişiyle ilgili açıklama yaptı

Eşref Gani, ülkeyi terk edişiyle ilgili açıklama yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Afganistan'ı neden aniden terk ettiğini açıklayarak Kabil'de kalmasının 1990'lı yıllarda sokaklarda yaşanan çatışmaların tekrar etmesinden korktuğu için ülkeden ayrıldığını belirtti.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Afganistan'ı neden aniden terk ettiğini açıklayarak Kabil'de kalmasının 1990'lı yıllarda sokaklarda yaşanan çatışmaların tekrar etmesinden korktuğu için ülkeden ayrıldığını belirtti.

Eşref Gani açıklamasında ülkeyi terk emenin hayatının en zor kararı olduğunu belirterek Kabil'i ve 6 milyon vatandaşını korumak için bunun tek yol olduğuna inandığını ifade etti. Gani beraberinde Afgan halkına ait olan milyon dolarlarla birlikte kaçtığı iddialarını yalanladı. Eşref Gani, Birleşmiş Milletler'in veya diğer bağımsız denetleme kurumların gözetiminde finansal soruşturmaya açık olduğunu belirtti. Ayrıca Gani, açıklamasında kendi yönetiminin sonunun kendisinden öncekilerle benzer şekilde sonuçlandığı için Afgan halkından özür diledi.


Eşref Gani, ülkeyi terk edişiyle ilgili açıklama yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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