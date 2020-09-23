Esra Sönmezer kimdir? Esra Sönmezer kaç yaşında? Esra Sönmezer'in rol aldığı filmler

2016 yılında katıldığı yarışma programıyla dikkat çeken Esra Sönmezer kimdir? Esra Sönmezer'in mesleği nedir? Esra Sönmezer kaç yaşında? Esra Sönmezer'in rol aldığı filmler nelerdir?

2016 yılında katıldığı yarışma programıyla dikkat çeken Esra Sönmezer kimdir?

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

2016 yılında İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katılan ve ismini daha çok duyuran Esra Sönmezer, 23 Şubat 1985 doğumludur. İstanbul'da doğum büyüyen güzel isim, Arnavut kökenlidir.

2002 yılında Türkiye Güzellik Yarışmasında birinci olan ünlü isim, aynı yıl Dünya Güzellik yarışmasına da katıldı ve burada dördüncü oldu. Fakat yarışmada haksızlık olduğunu ifade ederek tacını kabul etmedi ve sahneye fırlattı.

Aynı sene, Turkcell reklamlarında 1 yıl boyunca oynadı. 2002 yılında annesini kaybeden başarılı isim, 5 yıl boyunca işlerine ara verdi.

Esra Sönmezer çocuk yaşlarından oyunculuk eğitimi ve bale eğitimi de almıştır. 8 yaşında bale eğitimi alan isim, 4 yıl sonra resitallerde sahne almaya başlamıştır.

ESRA SÖNMEZER KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu Esra Sönmezer 35 yaşındadır.

ESRA SÖNMEZER'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

Jüri, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Savaşma Seviş, Meyhane'de Tiyatro, Falcılar Sokağı, Dul Bi Dakka" gibi tiyatrolarda Müjdat Gezen ile de sahne alan Esra Sönmezer:

Vay Başıma Gelenler 2.5

Laz Kit

Hayatta Olmaz

O İş Bende

Hayvanat Bahçesi

Göç Yolu

Karımı Gördünüz mü?

Joker Çetesi

Kalıngiller

Avanak Dedektör sinema filmlerinde rol almıştır. Aynı zamanda sunuculuk da yapan Esra Sönmezer, dizilerde de boy göstermektedir.

Kaynak: Haberler.com