: Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı

28.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:21

Başarılı sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında her gün canlı olarak yayınlanan programda Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede 1 milyon TL'ye ulaşan Erol, yardım yapan herkese binlerce kez teşekkür etti.

KISA SÜREDE 1 MİLYON LİRA TOPLANDI

Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için SMS çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 bin SMS karşılığında 1 milyon 375 bin TL tutarında bağış toplayan Erol, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak miktarın 1 milyon 581 TL'ye ulaştığını söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM TIR'I GÖNDERİYOR

Öte yandan Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar için Çarşamba günü 1 TIR yardım malzemesinin yola çıkacağının bilgisini verdi. Deprem bölgesine yaklaşık 10 bin parça bere, mont, bot, gömlek, kazak gibi kışlık kıyafetler gönderilecek.

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