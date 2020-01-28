Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı
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Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı

ATV ekranlarında program sunan Esra Erol, dün yaptığı canlı yayında Elazığ'daki depremzedeler için SMS çağrısında bulundu. Erol kısa sürede 1 milyon 375 bin TL topladı. Dünden buna toplanan güncel miktarı paylaşan Erol, toplam miktarın 1 milyon 581 TL^'ye ulaştığını söyledi.

28.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:21
Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı

Başarılı sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında her gün canlı olarak yayınlanan programda 'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede 1 milyon TL'ye ulaşan Erol, yardım yapan herkese binlerce kez teşekkür etti.

KISA SÜREDE 1 MİLYON LİRA TOPLANDI

Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 bin SMS karşılığında 1 milyon 375 bin TL tutarında bağış toplayan Erol, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak miktarın 1 milyon 581 TL'ye ulaştığını söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM TIR'I GÖNDERİYOR

Öte yandan Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar için Çarşamba günü 1 TIR yardım malzemesinin yola çıkacağının bilgisini verdi. Deprem bölgesine yaklaşık 10 bin parça bere, mont, bot, gömlek, kazak gibi kışlık kıyafetler gönderilecek.


Haber Videosu

: Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı
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