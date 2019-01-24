Engelli Kardeşini Arayan Genç Kadına Yardım Eden Esra Erol, Fuhuş Ağını İfşa Etti

Edirne Uzunköprü'den Türkiye geneline uzanan fuhuş, kadın pazarlama, genelev, müzikhol rezaleti Esra Erol'da ATV ekranlarında ifşa edildi.

MÜZİKHOLDE ZORLA TUTULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme gelen olay Türkiye'yi şoke etti. 8 yıldır kayıp olan ablasını bulmak için Esra Erol'da programına katılan Özge Hanım, "Ablamın Edirne - Uzunköprü'de alkollü bir müzikholde çalıştırıldığını duydum" ifadelerini kullandı. Özge Hanım, ablası Ö.Ç.'nin zihinsel engelli olduğunu ve bu müzikholde zorla tutulduğunu iddia etti.

ENGELLİ KIZLARI TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR

Programda gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Esra Erol ekibinin Ö.Ç.'nin Edirne Uzunköprü'deki bahsi geçen müzikholde 'komutan' lakaplı C.E tarafından çalıştırıldığını tespit ettiği aktarıldı. Programda tek mağdurun sadece Ö.Ç olmadığı, yüzlerce kişinin ihbarlarıyla ortaya çıktığı kaydedilirken özellikle savunmasız engelli kızları ağına düşürüp ve mekanında baskıyla fuhuş yapmaya zorladığı öne sürülen C.E. ile ilgili mağdurlar, yaşadıklarını gözyaşları içinde canlı yayında anlattı. Engeli iki genç kızın yakınları telefonda yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Ağına düşürdükleri kızların içeceklerine önce uyuşturucu madde ekleyerek etkisiz hale getirdiği, ardından boş senete imza attırdıkları programa bağlanan birçok kişi tarafından iddia edildi. Mağdurlar C.E'nin cezalandırılmasını istiyor.

Kaynak: İHA