Esra Balamir'in yüzüne ne oldu? İlk kez açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esra Balamir'in yüzüne ne oldu? İlk kez açıkladı

Esra Balamir'in yüzüne ne oldu? İlk kez açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı ve sunucu Esra Balamir, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Balamir, yüzündeki değişiklik hakkında konuştu

City's Nişantaşı'nda görüntülenen Esra Balamir, yüzündeki değişiklik hakkında, "Geçtiğimiz günlerde burnumdan bir operasyon geçirdim. O yüzden böyel. Şişik henüz geçmedi" açıklamasını yaptı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Parmağındaki tek taş yüzüğü ile dikkat çeken Balamir, özel hayatı hakkında "Uzun süredir hayatımda kimse yok" açıklamasını yaptı.

ŞARKI MÜJDESİ

Balamir, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkaracağı yeni şarkısı öncesi de büyük bir heyecan yaşadığını ifade etti.

Esra Balamir'in yüzüne ne oldu? İlk kez açıkladı
Esra Balamir'in yüzüne ne oldu? İlk kez açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Hülya Avşar İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Fatih Terim Ergin Ataman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esra Balamir'in yüzüne ne oldu? İlk kez açıkladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 18:40:52. #1.13#

title