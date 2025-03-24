Espressolab neden boykot ediliyor? Espressolab boykot mu ediliyor?

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etmek için gerçekleştirilen eylemlerin ana adresi İBB yerleşkesinin olduğu Saraçhane yerleşkesi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de bir kez daha kalabalığa hitap etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Espressolab'ın boykot edilmesini istedi. Peki, Espressolab neden boykot ediliyor?

ESPRESSOLAB NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot çağrısı yaparak tepki çeken CHP lideri Özel, bu kez isim vererek tehdit etti. Özel, ünlü kahve zinciri Espressolab'den bundan sonra kahve içmeyeceklerini söyledi.

Özel şunları söyledi: Kahvenin her türlüsünü severim. Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz."

Özel şu ifadeleri kullandı: "Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim. Dün biz bunu söyleyince hiç vermeyen ikisi, ekranı bölmüş ikiye, ortaya sizi koymuş, iki yana yorumcuları koymuş; ha vermiş, ha vermemiş. Biz diyeceğiz ki biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz. Ama şimdi bakıyoruz bu gece ne yapacaklar diye. Ben önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne âlâ, vermezlerse dibi görecekler!"