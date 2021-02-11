Esporun önemli takımlarından Team Liquid, giyim koleksiyonu için ünlü anime serisi Naruto ile anlaşmaya vardı

Yıllardır en sevilen anime serilerinden biri olan Naruto fanları ile oyun severler Team Liquid'in yeni anlaşması ile bir araya geliyor. Team Liquid, yeni giyim koleksiyonu için milyonlarca hayran kitlesi bulunan anime karakteri Naruto Shippuden ile çalışacağını duyurdu.

Espor sektöründe adından sıkça söz ettiren isimlerden olan Team Liquid, bu sefer bir anlaşmasıyla gündeme geldi. Anime serisi Naruto ile giyim koleksiyonu tasarlamak üzerine anlaşma yapan Team Liquid'in parçaları büyük merak konusu oldu.

TEAM LIQUID İLE NARUTO GİYİM KOLEKSİYONU İÇİN ANLAŞTI

Dünyadaki popüler espor takımlarından biri olan Team Liquid, yeni giyim çalışmaları için ünlü anime serisi Naruto ile anlaşmaya vardı. Koleksiyonun yüzü olarak ise Youtuber King Vader ile anlaşıldı. Koleksiyonda Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi başta olmak üzere farklı karakter de yer alıyor.

Koleksiyondaki kıyafetler arasında ise kot ceketler, parkalar, kargo pantolonları, kapüşonlular ve kısa kollu tişörtler yer alıyor. Sadece Amerika'da yaşayan kişilerin alımına açık bulunan ürünler 12 Şubat'tan itibaren Team Liquid'in mağazasından satın alınabilecek. Satışa sunulan kıyafetlerin fiyat aralığı ise 35-100 dolar arasında değişiklik gösteriyor.