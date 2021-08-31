ESOGÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sarıçam, ağaçlandırmanın önemine dikkati çekti Açıklaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sarıçam, yangınlardan zarar gören ormanlık alanların, bitki ve hayvan çeşitlerinin devamlılığı için yeniden ağaçlandırılmasının önemini vurguladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sarıçam, yangınlardan zarar gören ormanlık alanların, bitki ve hayvan çeşitlerinin devamlılığı için yeniden ağaçlandırılmasının önemini vurguladı.

Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada, yetişkin bir çam ağacının bir saatte 40 kişinin atmosfere verdiği karbondioksiti oksijene dönüştürebildiğini aktardı.

Ormanların önemli bir karbon yutma alanı ve yaşam döngüsünün en önemli zincirlerinden biri olduğunu, orman alanlarının su döngüsüne de önemli katkılarının bulunduğunu belirten Sarıçam, "Ağaçlar, kökleriyle topraktan aldıkları suyu, yapraklarıyla atmosfere su buharı olarak vermektedir. Atmosferde biriken bu buhar, yağmur, dolu, kar şeklinde yeryüzüne düşer. Örneğin bir meşe ağacı, yılda 150 bin litrelik suyu su buharı olarak atmosfere verir." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Sarıçam, ormanların suyun akışını yavaşlatan, suyu emen dev bir sünger görevini üstlendiğini, şiddetli yağmur, sel ve şiddetli rüzgarlardan yerleşim alanlarını koruyarak bariyer oluşturduğunu bildirdi.

Yaşamın bir uyum içinde devam ettiğine değinen Sarıçam, şunları kaydetti:

"Ormanlar karasal ekosistemin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle ormanlar biyoçeşitlilik açısından da önemli rezerv alanlarıdır. Bu uyumlu bütünlük, bir parça dahi bozulduğunda bu ekosisteme bağlı yaşayan tüm canlıların da varlığı tehdit altına girer. Dolaylı olarak insanların da varlığının tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ormanlar, afetlere karşı yaşam alanlarımızın daha dirençli olmasına katkı sağlıyor. Bu sebeple, tahribat gören orman alanlarımız muhakkak tekrar yeşillendirilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ