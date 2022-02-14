Eşofmanla yakalanan işkence şüphelisi adliyeye takım elbiseyle gitti (2)

BURSA (DHA) - ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Bursa'da E.M.'ye evde işkence yapılmasıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Yaşar Deniz Çakıcı, Bekir Tokatlı, Gökhan Yılmaz ve Mehmet Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Halil ÖZÇOBAN/BURSA,