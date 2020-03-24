Esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliye koridorları boşaldı
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Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, 3. Sayfa

Esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliye koridorları boşaldı

- Esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliye koridorları boşaldı Adliyelerde tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın koridorları boş kaldı.

24.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:36
Esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliye koridorları boşaldı

- Esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliye koridorları boşaldı

İSTANBUL - Adliyelerde tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın koridorları boş kaldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şeklinde nöbet sistemine geçilmesine karar verildiğini, tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma döneminin başladığını açıklamıştı.

Korona virüse yönelik alınan tedbirler esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliyelerdeki yoğunluk azaldı. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşmaların yoğun olarak görüldüğü Salı günü koridorlar boş kaldı. Alınan tedbirler kapsamında, adliyede bulunan market ve kafeteryalar da kapatıldı.

Dönüşümlü olarak görev yapacaklar

Esnek çalışma yöntemiyle birlikte, adliyelerde kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde dönüşümlü olarak hakim, savcı ve personel görev yapacak. Acil ve tutuklu işlerin yerine getirilmesi için yeteri kadar hakim ve savcı bulunacak. Diğer hakim ve savcıların ise UYAP imkanlarından yararlanarak evden çalışmaları sağlanacak.

Esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliye koridorları boşaldı

Kaynak: İHA

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Esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliye koridorları boşaldı

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