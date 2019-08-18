Eşme'de anız yangını

18.08.2019 18:08

Eşme ilçesinde çıkan anız yangınında makilik alan hasar gördü.

Yeleğen beldesi Çataltepe mevkinde belirlenemeyen nedenden anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler yangının başladığı tarlanın bitişiğindeki makilik alana sıçradı.

Eşme Belediyesi ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alevlere müdahale ederken kısa sürede söndürdü.

Yangında büyük bölümü anız olmak üzere yaklaşık 10 hektarlık alan hasar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA