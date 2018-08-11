Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ı Olgun Şimşek de Diziden Ayrıldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir ayrılık haberi daha geldi. Usta oyuncu Olgun Şimşek'in de dizinin yeni sezonunda kadroda yer almayacağı duyuruldu.
ATV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan arka arkaya ayrılık haberleri geliyor. Dizide Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın dizisiden ayrıldığı haberinin ardından Bahadır Özdener kişisel Instagram hesabından doğrularken, bir bomba ayrılık haberi daha verdi.
OLGUN ŞİMŞEK DE KADRODA YER ALMAYACAK
Deniz Çakır'ın ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geçen sezon dahil olan ve çok sevilen 'Kimsesiz Yaşar' karakterini canlandıran Olgun Şimşek'le yollar ayrıldı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Deniz Çakır ve Olgun Şimşek'in ayrılık haberlerini kişisel Instagram hesabından duyuran dizinin senaristi Bahadır Özdener, şu ifadeleri kullandı: Deniz ile vedalaştık. Olgunla da. Çok kıymetli oyuncularla çalıştık bugüne kadar. Yaptığımız işin zor yönlerinden biri bu ayrılıklardır. Yeni öykülere yelken açmak zamanı şimdi. Eminim Deniz ve Olgun yeni maceralarında çok başarılı olacaktır. Yeniden bilikte olmak da kısmet işi... Umarım yollarımız yeniden kesişir..."
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Filimde en sözünün eri delikanlı karakteri canlandırıyordu. Olgun Şimşek ile diziye başlamıştım. Onunla bitiririm artık.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim derhal avrupada ve amerikada ciftlik banklar kurmamiz lazim o zaman para akar Yada Sen yat bilgisarayin calissin benzeri biseyCevap Yaz Yayından Kaldır
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ZATEN BU DİZİYİ KİMSESİZ İÇİN İZLİYORDUMCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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kimsesiz yaşar yoksa bu dizi kimsesizleşmiştir BUNDAN SONRA DA İZLEMEMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu diziyi izleyenle Ciftlik banka para yatiranlar ayni kisilerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır