Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları!

6 sezondur devam başrollerinde Oktay Kaynarca'nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları!

lk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hayriye Çakırbeyli'nin ani ölümü Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer. Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir. Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölümekranlarda olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümadar Olmaz Salı günleri oynuyor. Her Salı, saat 20.00'da ATV ekranlarında.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca

Sanem Çelik

Hüseyin Avni Danyal

Ozan Akbaba

Kenan Çoban

Ali Sürmeli

Sabina Toziya

Ceren Benderlioğlu

Yalçın Hafızoğlu

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ İZLE!