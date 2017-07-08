Eskişehirspor, Fenerbahçe'den Miroslav Stoch ile Büyük Ölçüde Anlaştı
Geçen sezon Süper Lig'e final maçını kaybederek gitme şansını yitiren Eskişehirspor, Fenerbahçe'den ayrılması kesinleşen Miroslav Stoch ile büyük ölçüde anlaştı.
Play-Off finalinde Göztepe'ye elenerek Süper Lig'e çıkma umutlarını yitiren Eskişehirspor'da bugün yapılacak olan kongrede yeniden başkan seçilmesi beklenen Halil Ünal'ın transfer çalışmalarına şimdiden başladığı öğrenildi.
STOCH İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI
Geçen sezondan daha iyi bir kadro kurmak isteyen Ünal'ın, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Miroslav Stoch'la çok büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.