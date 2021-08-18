Eskişehir Valisi Ayyıldız, İHH İnsani Yardım Vakfı yöneticileri ve arama kurtarma ekibini kabul etti
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Eskişehir Valisi Ayyıldız, İHH İnsani Yardım Vakfı yöneticileri ve arama kurtarma ekibini kabul etti

Eskişehir Valisi Ayyıldız, İHH İnsani Yardım Vakfı yöneticileri ve arama kurtarma ekibini kabul etti
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcilerini kabul etti.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcilerini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Ayyıldız, İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi Başkanı Musa Karadaş ve Muğla'nın Milas ilçesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan İHH Arama Kurtarma Ekibini makamında ağırladı.

Ayyıldız, kabulünde, Türkiye'den dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü vazifesi gören vakfın yürüttüğü insani yardım çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla verilen mücadeleye destek olan ekibe teşekkür etti.

Karadaş ise din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde felakete uğramış, zulüm görmüş, savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, sakat kalmış, evsiz kalmış tüm insanlara insani yardımları ulaştırmak için çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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Eskişehir Valisi Ayyıldız, İHH İnsani Yardım Vakfı yöneticileri ve arama kurtarma ekibini kabul etti - Haberler
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