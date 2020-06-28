Eskişehir Noter Odası Kazım Kurt'u ziyaret etti Eskişehir Noter Odası Başkanı Mustafa Güner, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Eskişehir Noter Odası Başkanı Mustafa Güner, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Güner bir süre sohbet etti. Başkan Kurt'a misafirperverliği için teşekkür eden Mustafa Güner, Odunpazarı halkı için gerçekleştirilen çalışmaların artırılarak devam etmesini istediklerini ifade etti. Güner, Odunpazarı Belediyesi ile dayanışma içerinde olmak istediklerini dile getirdi.

Öte yandan Eskişehir Noter Odası'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir Noter Odası Başkanı Mustafa Güner'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA