Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Eskişehir'in nesi meşhur?
Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Eskişehir'in nesi meşhur, neyi meşhur? Eskişehir'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Eskişehir'in en meşhur içecekleri nelerdir? Eskişehir'in en meşhur yemekleri, Eskişehir'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Eskişehir'in neyi meşhurdur, Eskişehir'in nesi meşhur? Eskişehir'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?
ESKİŞEHİR'İN NEYİ MEŞHUR?
Eskişehir ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Bıt Bıt Çorbası
- Tavşan Güveci
- Çibörek
- Haşhaşlı Gözleme
- Balaban Köftesi
- Cevizli Haşhaşlı Ekmek
- Kavurma Börek
- Göceli Tarhana
- Abısta
- Yufkalı Büryan
- Kuzu Sorpa
- Göbete (Tatar Böreği)
- Kıygaşa
- Kavurma Börek
- Tavşan Güveci
- Göceli Tarhana
- Abısta
Eskişehir'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.