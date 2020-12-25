Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Eskişehir'in nesi meşhur?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Eskişehir'in nesi meşhur?

25.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:59
Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Eskişehir'in nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Eskişehir'in nesi meşhur, neyi meşhur? Eskişehir'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Eskişehir'in en meşhur içecekleri nelerdir? Eskişehir'in en meşhur yemekleri, Eskişehir'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Eskişehir'in neyi meşhurdur, Eskişehir'in nesi meşhur? Eskişehir'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ESKİŞEHİR'İN NEYİ MEŞHUR?

Eskişehir ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Bıt Bıt Çorbası
  • Tavşan Güveci
  • Çibörek
  • Haşhaşlı Gözleme
  • Balaban Köftesi
  • Cevizli Haşhaşlı Ekmek
  • Kavurma Börek
  • Göceli Tarhana
  • Abısta
  • Yufkalı Büryan
  • Kuzu Sorpa
  • Göbete (Tatar Böreği)
  • Kıygaşa
  • Kavurma Börek
  • Tavşan Güveci
  • Göceli Tarhana
  • Abısta

Eskişehir'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Aslı Tandoğan Furkan Palalı Murat Dalkılıç
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Eskişehir'in nesi meşhur? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 18:59:31. #1.15#
title