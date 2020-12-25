Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Eskişehir'in nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Eskişehir'in nesi meşhur, neyi meşhur? Eskişehir'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Eskişehir'in en meşhur içecekleri nelerdir? Eskişehir'in en meşhur yemekleri, Eskişehir'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Eskişehir'in neyi meşhurdur, Eskişehir'in nesi meşhur? Eskişehir'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ESKİŞEHİR'İN NEYİ MEŞHUR?

Eskişehir ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bıt Bıt Çorbası

Tavşan Güveci

Çibörek

Haşhaşlı Gözleme

Balaban Köftesi

Cevizli Haşhaşlı Ekmek

Kavurma Börek

Göceli Tarhana

Abısta

Yufkalı Büryan

Kuzu Sorpa

Göbete (Tatar Böreği)

Kıygaşa

Kavurma Börek

Tavşan Güveci

Göceli Tarhana

Abısta

Eskişehir'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.