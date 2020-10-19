Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

19.10.2020 05:07 | Son Güncelleme: 19.10.2020 05:36

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sait S. idaresindeki 03 ABE 827 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 20. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, yedek şoför İlyas Eren ile muavin Enes Aydoğmuş, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan Eren ile Aydoğmuş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Sait S. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Derviş Zaim Yavuz Bingöl
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 05:36:51. #1.15#
title