Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteği

Eskişehir'de hayvanseverler ve polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak hayvanları için mama bıraktı.

Eskişehir'de hayvanseverler ve polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak hayvanları için mama bıraktı.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde kentin her bölgesinde gönüllülerle sokak hayvanlarını beslediklerini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin de kendilerine destek verdiğini belirten Yapıcı, "Herkes kapısının önüne bir kap mama ve su koyarsa sokakta yaşayan canlarımız için çok iyi olacak. İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün gönüllüler, Emniyet Müdürlüğümüz sayesinde suistimale mahal vermeden rahat rahat beslemesini yapıyor." dedi.

Daha sonra polis ekipleri ve hayvanseverler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi girişinde sokak hayvanlarını besledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar