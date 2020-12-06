Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteği

06.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:30
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteği

Eskişehir'de hayvanseverler ve polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak hayvanları için mama bıraktı.

Eskişehir'de hayvanseverler ve polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak hayvanları için mama bıraktı.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde kentin her bölgesinde gönüllülerle sokak hayvanlarını beslediklerini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin de kendilerine destek verdiğini belirten Yapıcı, "Herkes kapısının önüne bir kap mama ve su koyarsa sokakta yaşayan canlarımız için çok iyi olacak. İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün gönüllüler, Emniyet Müdürlüğümüz sayesinde suistimale mahal vermeden rahat rahat beslemesini yapıyor." dedi.

Daha sonra polis ekipleri ve hayvanseverler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi girişinde sokak hayvanlarını besledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem bıraktı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem bıraktı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Kocaeli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteği - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 14:33:14. #1.15#
title