Eskişehir'de sağanak yağış
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Eskişehir'de sağanak yağış

İhlas Haber Ajansı / Kazım Ulusoy - Haberler | Güncel

Eskişehir'de sağanak yağış Sabah hafif başlayan yağmur öğleden sonra şiddetini arttırdı Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Eskişehir'de sabah hafif başlayan yağmur öğleden sonra şiddetini arttırdı.

Eskişehir'de sağanak yağış

Sabah hafif başlayan yağmur öğleden sonra şiddetini arttırdı

ESKİŞEHİR - Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Eskişehir'de sabah hafif başlayan yağmur öğleden sonra şiddetini arttırdı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtmişti. Sabah erken saatlerde yağmaya başlayan yağmur zaman zaman öğleden sonra şiddetini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zorlandığı görülürken, yoğun yağmurda araç sürücü temkinli bir biçimde ilerledi. Kentin bazı noktalarında yağmurdan kaynaklı su birikintileri oluşması araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de sağanak yağış
Eskişehir'de sağanak yağış
Eskişehir'de sağanak yağış
Eskişehir'de sağanak yağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kazım Ulusoy

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