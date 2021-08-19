Kumar oynayan 47 kişiye 236 bin lira ceza yazıldı
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Kumar oynayan 47 kişiye 236 bin lira ceza yazıldı

Kumar oynayan 47 kişiye 236 bin lira ceza yazıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de korona virüs (Covit-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 47 kişiye para cezası kesildi.

Eskişehir'de korona virüs (Covit-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 47 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Güllük Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Ruhsatsız olan işyerinin içinde sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 47 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplamda 236 bin 100 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yerinin sorumlusuna ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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