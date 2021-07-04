Eskişehir'de ilk defa bir köpeğe mikroçip takıldı
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Eskişehir'de ilk defa bir köpeğe mikroçip takıldı

Eskişehir'de ilk defa bir köpeğe mikroçip takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası'nın önderliğinde Eskişehir'de ilk kez bir köpeğe mikroçip takıldı.

Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası'nın önderliğinde Eskişehir'de ilk kez bir köpeğe mikroçip takıldı.

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi ve köpek sahiplerine besledikleri hayvanlar için pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirilmişti. Bugün Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler ve yönetim kurulunun önderliğinde Eskişehir'de bir restoranda düzenlenen kahvaltının ardından ilk kez bir köpeğe mikroçip takıldı. Programa Eskişehir ve Bilecik'teki veteriner hekimleri, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Hayvan Sağlık Müdürü Zekeriya Ar, Tepebaşı İlçe Müdürü Zeki Sert ve Odunpazarı İlçe Müdürü Aycan Bora Kılınç katıldı. Takılan mikroçip sayesinde artık hayvanların kaç yaşında olduğu, hangi hastalıkları geçirdiği, hangi klinikte tedavi olduğu ve sahibinin kim olduğu öğrenilebilecek.

Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, mikroçipin çok önemli bir uygulama olduğunu belirtti. Çip sayesinde insanlar hayvanlarını kaybettiklerinde daha rahat bulunacağını söyleyen Kızılinler, "Türkiye'de kedi ve köpeklerin çiplendirilmesiyle ve kimliklendirilmesiyle alakalı bir uygulama başlıyor. 2021 yılının sonuna kadar sahipli köpeklerin, 2022 yılında da sahipli kedilerin çip takılmasına ve kimliklendirilmesine pasaport verilme suretiyle artık kayıt altına alınacaklar. Bu çok önemli bir uygulama. Hem sokak hayvanlarının sayısının kontrol altına alınması açısından hem de insanların hayvanlarını kaybettikleri zaman daha rahat bulmaları açısından Türkiye çapındaki ırklar için çok önemli bir uygulama. Bizler geçen hafta Bilecik'te başlamıştık. Bugün de Eskişehir'deki köpeklerin çiplendirilmesini bir kahvaltı programıyla taçlandırmak istedik. Eskişehir ve Bilecik'teki veteriner hekimler, üyelerimiz, orman bölge müdürümüz, hayvan sağlık şube müdürümüz, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe müdürlerimiz burada" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ilk defa bir köpeğe mikroçip takıldı
Eskişehir'de ilk defa bir köpeğe mikroçip takıldı
Eskişehir'de ilk defa bir köpeğe mikroçip takıldı
Eskişehir'de ilk defa bir köpeğe mikroçip takıldı
Eskişehir'de ilk defa bir köpeğe mikroçip takıldı
Eskişehir'de ilk defa bir köpeğe mikroçip takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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