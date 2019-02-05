Eskişehir'de Halk Otobüsü Tırla Çarpıştı
Eskişehir'de halk otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Eskişehir'de halk otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Serdar Ege yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait 26 GA 295 plakalı halk otobüsü, Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu Kavşağı yakınlarında, İlyas Yıldız'ın kullandığı 10 VV 356 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA