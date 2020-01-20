Fuhuş operasyonunda dikkat çeken görüntü! Koltuk değneğiyle götürüldü
Eskişehir'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden birinin koltuk değnekli olması dikkat çekti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 'fuhuşla mücadele' çalışmaları kapsamında masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik fuhuşla mücadele kapsamında operasyon başlatıldı. Polis ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar sonucu, fuhşa aracılık yaptığı değerlendirilen şahısların tespit edildi.
KOLTUK DEĞNEKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Ekiplerin, 17 Ocak Cuma günü saat 15.00 itibariyle başlattığı operasyonda, 22 mağdur, 25 bilgi sahibinin ifadeleri alındı. Ardından fuhuş olayın 8 şüphelileri N.Y., G.S., T.A., S.T., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
AYAĞI SARGILI KİŞİ GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜ
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası doktor kontrolünün akabinde 8 fuhuş şüphelisi Eskişehir Adalet Sarayına getirildi. Asayiş ekipleri nezaretinde adliyeye getirilen şüpheliler tek tek içeri alınırken, ayağı sargılı bir erkek şüpheli ise polisin yardımıyla merdivenlerden sekerek çıkıp içeri girebildi.
Şüpheliler böyle görüntülendi;
Haber Videosu: Fuhuş operasyonunda dikkat çeken görüntü! Koltuk değneğiyle götürüldü
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Adam ayagi sakat masaja gitmis kirigi yerine oturtmaya gitmis saglam adamin ne isi var masajdaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kör topal demeden götürmüşlerCevap Yaz Yayından Kaldır