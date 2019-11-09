Eskişehir'de 155 kilogram sahte bal ele geçirildi

09.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:32

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, sahte bal sattığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İlçede sahte bal satışı yapan iki kişi olduğu yönünde ihbar alan polis, ilçe merkezinde bir kamyoneti takibe aldı.

Ekipleri fark ederek kaçan şüphelinin aracı yaklaşık 10 kilometre kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta, 600 kilogram glikoz şurubu, 130 kilogram süzme bal ile 25 kilogram petek bal ele geçirildi.

Ürünlerin üzerinde etiketi bulunan firma adının Tarım ve Orman Bakanlığında kaydının bulunmadığını belirleyen polis, şüpheliler Ş.C. ile F.C. hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA