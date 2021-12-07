ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 100'üncü Turkovac gönüllüsü aşı oldu

Eskişehir Şehir Hastanesinde TURKOVAC aşısı olan gönüllü

"Milli aşımız bizim gurur kaynağımız"

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Anıl Uçan:

"Vatandaşların yoğun ilgilisiyle 100'üncü gönüllümüze ulaştık"

ESKİŞEHİR - Koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesinde 100'üncü gönüllüye aşısı uygulandı.

Eskişehir Şehir Hastanesinde, yerli TURKOVAC aşısı, gönüllülere vurulmaya devam ediyor. TURKOVAC açık etiketli faz-3 aşı çalışması merkezlerinden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen 20 yaşındaki Y.C.A., 100'üncü gönüllü olarak, TURKOVAC aşısı oldu. Daha önceden iki doz Sinovac aşısı olduğunu ve yerli aşı çalışmalarına destek olmak için hatırlatma dozunu TURKOVAC vurulmak istediğini aktaran Y.C.A., bu davranışıyla örnek oldu.

Gönüllü olarak 100'üncü TURKOVAC aşısı olan Y.C.A., tüm gençleri aşı olmaya davet etti. Milli aşının gurur kaynağı olduğunu söyleyen Y.C.A., "Üçüncü doz aşımı gönüllü olarak TURKOVAC olmak istedim. Tüm genç arkadaşlarımın da aşı olmalarını istiyorum. Birinci dozlarını olup ikinci ve üçüncü dozlarını olmuyorlar. O yüzden diğer dozlarını da vurulmalarını istiyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Sağlık bakanlığına selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Aşıya güvenip gönüllü olmak istedim. Türkiye'nin geleceği için bu aşıyı olup, katkıda bulunmak istedim. Milli aşımız bizim gurur kaynağımız" dedi.

"TUKOVAC aşısı için gönüllü alımlarımız devam ediyor"

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Anıl Uçan ise, "5 Kasım 2020'de başlayan TURKOVAC'ın faz-1 çalışmaları günümüze kadar geldi. Türkiye'nin en geniş kapsamlı aşı geliştirme projesi TUKOVAC aşısı için gönüllü alımlarımız devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgilisiyle 100'üncü gönüllümüze ulaştık. Buradan tüm vatandaşlarımıza 18 ve 59 yaş arasında Sinovac aşısını olalı 3 ay geçmiş tüm vatandaşlarımızı aşı çalışmasına katılmasını davet ediyorum." diye belirtti.