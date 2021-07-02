Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenek sınavına başvuru süresi 4 Temmuz'a uzatıldı
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Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenek sınavına başvuru süresi 4 Temmuz'a uzatıldı

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenek sınavına başvuru süresi 4 Temmuz'a uzatıldı
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Kültür Sanat

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmek isteyen 200'e yakın öğrenci özel yetenek sınavına başvuruda bulundu.

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmek isteyen 200'e yakın öğrenci özel yetenek sınavına başvuruda bulundu.

Özel Yetenek Sınavı başvuruları, 4 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı. Başvuruların devam ettiği Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'ne bizzat ya da e-okul sistemi üzerinden kayıt yaptırılıyor.

Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nin 5-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan özel yetenek sınavına girecek öğrenciler, yeteneklerini sergileyecek.

Müzik Bölümü'nde 30, Resim Bölümü'nde 30 olmak üzere toplam 60 kişilik kontenjanı bulunan Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nde bu yıl gerçekleştirilecek olan özel yetenek sınavı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemleri alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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