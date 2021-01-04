Eski TRT spikeri Aylin Özmenek son yolculuğuna uğurlandı
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Eski TRT spikeri Aylin Özmenek son yolculuğuna uğurlandı

04.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:55

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadele sonrasında tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden eski Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) spikeri Aylin Özmenek'in cenazesi defnedildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadele sonrasında tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden eski Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) spikeri Aylin Özmenek'in cenazesi defnedildi.

79 yaşında yaşamını yitiren Özmenek için Kocatepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Özmenek'in naaşı, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özmenek'in TRT geçmişi

TRT'nin ilk spikerlerinden Özmenek, TRT Ankara Radyosu'nda 44 yıl spikerlik ve diksiyon uzmanı olarak çalıştı.

Özmenek, uzun yıllar TRT Radyo 3'te "Gençlere", "Beyaz Perde'den", "Ses Ustaları", "Yeni Plaklar Yeni Yorumlar" gibi çok sayıda klasik ve hafif müzik programları yaptı.

Yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hafta sonu konserlerinin canlı yayınlarını sunan Özmenek, birçok spikerin yetişmesinde de önemli rol oynadı.

Ağustos 2020'de hayatını kaybeden gazeteci Varlık Özmenek'in eşi olan Aylin Özmenek, TRT 'de bazı programlarda da görev aldı.

Eski TRT spikeri Aylin Özmenek son yolculuğuna uğurlandı
Eski TRT spikeri Aylin Özmenek son yolculuğuna uğurlandı
Eski TRT spikeri Aylin Özmenek son yolculuğuna uğurlandı
Eski TRT spikeri Aylin Özmenek son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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