Eski TBMM Başkanı Kahraman MTTB'nin Dünü ve Bugününü Anlattı

BAYBURT (Habermetre) - Vali Cüneyt Epcim, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt Şubesi tarafından Kültür Akademisi ana başlığı altında düzenlenen "1916 Yılından Günümüze Milli Türk Talebe Birliği ve Gençlik" konulu konferansa katıldı.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanı ve 48. Dönem MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta MTTB'nin kuruluşundan bugüne üstlendiği misyon anlatıldı. Kahraman, siyasi ve toplumsal gelişmeler ışığında MTTB'nin yaşadığı dönüşüm ve gelişimi de çarpıcı örnekler eşliğinde katılımcılara aktardı.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda 22 Kasım - 14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Kültür Akademisi Kahraman'ın katıldığı kapanış oturumuyla sona erdi.

Konferansın ardından katılımcılara eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Vali Cüneyt Epcim ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından sertifikaları takdim edildi.

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