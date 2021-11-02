ESKİ SEVGİLİSİNİN EŞİNİ, BIÇAKLA REHİN ALDI

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da Adem Y. (37), görüşmek için evine gittiği eski sevgilisi Elif D.?nin (39) eşi Abdullah D.?yi (30) bıçakla rehin aldı. İkna edilemeyen Adem Y., polis ekiplerinin, çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girmesinin ardından gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Y., eski sevgilisi Elif D. ile görüşmek için evine gitti. Kapıyı Elif D.?nin eşi Abdullah D. açtı. Abdullah D.?yi karşısında gören Adem Y., eski sevgilisinin eşini bıçakla rehin aldı. Bu sırada evde olan Elif D., pencereden bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan vatandaşlar, polise ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı ikna edemeyince çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Etkisiz hale getirilen Adem Y., gözaltına alınırken, Elif ve eşi Abdullah D., ifadeleri alınmak üzerine Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Elif ve eşi Abdullah D.?nin olayda herhangi bir yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.