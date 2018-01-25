Eski Savcı ve Hakimlere Fetö/pdy'den Hapis Cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 5 eski hakim ve savcı, hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski Çorum idari yargı hakimi Ömer Şengül, eski Trabzon idari yargı hakimi Murat Doğan, eski Çorum savcısı Yener Yavuz, eski Ordu Aybastı hakimi Emrah Urfalı ve eski Amasya hakimi Hasan Erkoç, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Telefonlarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen sanıklar, son savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ömer Şengül'ün 6 yıl 9 ay, Murat Doğan'ın 7 yıl 9 ay 4 gün, Yener Yavuz'un 7 yıl 5 ay 3 gün, Emrah Urfalı'nın 8 yıl 1 ay 6 gün ve Hasan Erkoç'un 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti.

Heyet, Şengül'ün tutuklu olduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.