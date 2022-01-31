Eski Sağlık Bakanı Dr. Halil İbrahim Özsoy'un eşi vefat etti - Haberler
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Eski Sağlık Bakanı Dr. Halil İbrahim Özsoy'un eşi vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eski Sağlık Bakanı Dr. Halil İbrahim Özsoy'un eşi vefat etti

Eski Sağlık Bakanı Dr. Halil İbrahim Özsoy'un eşi Şerife Özsoy 80 yaşında hayatını kaybetti.

ANKARA (İHA) - Eski Sağlık Bakanı Dr. Halil İbrahim Özsoy'un eşi Şerife Özsoy 80 yaşında hayatını kaybetti.

Şerife Özsoy'un Ankara'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan hayatını kaybettiği belirtildi. Özsoy'un yarın memleketi olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Öte yandan, eski Bakan Özsoy da yaklaşık 4 yıl önce vefat etmişti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Halil İbrahim Özsoy, Karahisar, Ankara, Yerel, Haber

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