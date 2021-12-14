Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası yaşamını yitirdi - Haberler
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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası yaşamını yitirdi

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner - Haberler | Güncel

ESKİ Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası Behiye Şimşek (56) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GERCÜŞ, BATMAN (DHA) - ESKİ Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası Behiye Şimşek (56) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şimşek, Gerçüş ilçesinde toprağa verildi.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Gercüş ilçesinde ailesiyle yaşayan ablası Behiye Şimşek kronik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Şimşek, Gerçüş ilçesi Arıca köyünde gözyaşıyla toprağa verildi. Cenazeye Bakan Şimşek'in yanı sıra Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve bölge halkı katıldı. Mehmet Şimşek, defin sonrası taziyeleri kabul etti.


Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası yaşamını yitirdi

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