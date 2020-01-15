Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz salı günü tahliye edilen eski EDOK Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
İSTİNAF MAHKEMESİ TAHLİYE VERMİŞTİ
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan bu karar İyidil'in avukatı tarafından İstinaf'a taşındı. İyidil'in İstinaf başvurusunu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi inceledi. Daire, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak, beraat kararı verdi. Bu karar sonrası İyidil, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.
İTİRAZ ÜZERİNE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Ancak bu karara Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtiraz değerlendiren 21. Ceza Dairesi, İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar sonrası İyidil yakalandıktan sonra 21. Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıkacak. Tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra yeniden cezaevine konulacak.