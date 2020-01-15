: Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı

15.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:27

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİ TAHLİYE VERMİŞTİ

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan bu karar İyidil'in avukatı tarafından İstinaf'a taşındı. İyidil'in İstinaf başvurusunu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi inceledi. Daire, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak, beraat kararı verdi. Bu karar sonrası İyidil, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

İTİRAZ ÜZERİNE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ancak bu karara Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtiraz değerlendiren 21. Ceza Dairesi, İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar sonrası İyidil yakalandıktan sonra 21. Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıkacak. Tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra yeniden cezaevine konulacak.

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