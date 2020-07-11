Eski kayınbabasını silahla vuran zanlı tutuklandı
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Eski kayınbabasını silahla vuran zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de eski kayınbabasını tabancayla yaralayıp firar eden zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski kayınbabasını silahla vuran zanlı tutuklandı
11.07.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:37

Kırıkkale'de eski kayınbabasını tabancayla yaralayıp firar eden zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de 5 Temmuz günü Bağlarbaşı Mahallesi 875. Sokak'taki evinde tartıştığı kayınbabası D.B.'yi (66) tabancayla yaralayan M.E., olayın ardından firar etti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan M.E., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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